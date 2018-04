GAGNEZ VOTRE PERMIS DE CONDUIRE AVEC FUN RADIO TOULOUSE

publié le 16/04/2018 à 11:43

Fun Radio et En Voiture Simone vous offrent votre permis de conduire B



Cette semaine écoutez ETHAN sur Fun Radio Toulouse cette semaine dès que vous entendez le signal du smash fun appelez le 05 61 588 509, un sélectionné par jour pour le tirage au sort de vendredi 20 avril



Et pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de remporter leur formation pack permis, vous pouvez bénéficier de réductions exceptionnelles grâce à Fun Radio Toulouse :



Le pack permis tout compris (comprenant : pack code 20h de conduite, 1h d’accompagnement à l’examen) pour 699€ au lieu de 749€, ou

Le pack code de la route seul à 29€ au lieu de 49€



Pour en bénéficier, entrez le code promotionnel FUN lors du paiement*.



*Offre disponible à hauteur d’un code promotionnel par utilisateur



Qu’est-ce qu’En Voiture Simone ?



En Voiture Simone est une auto-école en ligne, créée en 2015 par Edouard Rudolf et Edouard Polese, les deux co fondateurs de la start up .



C’est une plateforme de mise en relation entre les enseignants indépendants de la conduite, et les candidats au permis de conduire.



En Voiture Simone, c’est l’auto-école en ligne qui révolutionne le marché du permis de conduire : des tarifs 2x moins chers, une présence sur le territoire nationale, et des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale (76% vs 60% pour les auto-écoles traditionnelles).



Grâce à leur plateforme en ligne, tu peux:



Réviser ton code de la route en ligne où tu veux, quand tu veux

Réserver tes leçons de conduite en 3 clics, 7j/7, et apprendre auprès d’enseignants diplômés d’Etat

Suivre ta progression en ligne grâce au livret d’apprentissage





A titre informatif: Le pack permis (incluant la conduite) est disponible sur Paris IDF, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux.

Le code de la route est disponible nationalement. L’examen du code de la route se réalise dans les centres d’examen de prestataires privés (type La Poste, SGS, Bureau Véritas, etc.) et le délai moyen est de deux jours pour avoir d’une date d’examen au code.



Les tarifs:

Plusieurs offres sont disponibles :

Le pack permis tout compris (pack code, 20h de conduite, 1h d’accompagnement à l’examen) pour 749€

Le pack code de la route seul à 49€ (+3 500 questions / réponses en ligne + le livret du code envoyé par La Poste)



Réductions Fun:

Pour l’opération, des réductions ont été mises en place pour les auditeurs de Fun ¿ Code promo : FUN

50e de réduction sur le pack permis, soit le pack à 699e au lieu de 749e

20e de réduction sur le code de la route, soit le code à 29e au lieu de 49e