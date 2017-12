GAGNEZ VOTRE SCOOTER ELECTRIQUE PLIABLE

publié le 22/12/2017 à 18:52

Découvrez la nouvelle génération de scooters avec l’e-scooter de Chez We-Bike. A la fois compact et rapide, il se faufile partout et se veut également respectueux de l’environnement.



We-bike est une jeune entreprise qui s’est lancée sur le marché des véhicules courts trajets en 2016. A peine un an plus tard elle révolutionnait déjà son secteur grâce à son « smart e-scooter » aux propriétés innovantes.

e-Bike est un moyen de transport ludique, propre, léger et surtout adapté a toute personne. Vitesse: 35km/h Autonomie: 4 Heures



Ecoutez Ethan du mardi 26 au vendredi 29 décembre entre midi & 16h sur FUN RADIO, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 05 61 588 509 et tentez de vous sélectionner pour le tirage au sort du 29 décembre pour gagner la nouvelle génération de scooter électrique, pliable distribué par la société Toulousaine We-Bike

