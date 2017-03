Gagnez votre séjour pour le mondial du vent avec Fun Radio Nîmes

publié le 28/03/2017 à 17:11

Le mondial du vent "C'est un spectacle !" C'est ainsi que Michel Py, Maire de Leucate décrit cet événement qui se déroule dans sa ville. Du 11 au 17 avril, les meilleurs rideurs se retrouveront là bas pour disputer de nombreuses épreuves. Il y aura notamment du Windsurf et du paddle. Cependant, c'est bien la coupe du monde de Kitesurf qui reste le summum de cette 21ème édition. Les sportifs sont prêts pour cette compétition comme en témoigne Valentin Garat, champion de France de Kitesurf. "Il y a de l'appréhension. Mais surtout de l'excitation et de l'engouement, car on a envie d'y être."



Le mondial du vent né en 1997 à Leucate rencontre un succès grâce à ses conditions idéales pour pratiquer les sports de glisse comme l'explique Michel Py. " Le mérite en revient à la nature qui nous fournis un plan d'eau et du vent." Pauline Valesa, championne de France de Kitesurf confirme ces propos. " Sur le spot de Leucate, on a un vent très fort, et un plan d'eau plat. Donc c'est parfait pour engager des figures et faire du freestyle".

En plus du côté sportif, le mondial du vent propose une dimension plus festive avec le concert Party Fun Live. Le Maire de Leucate estime que ces " concerts organisés grâce à Fun Radio donneront un aspect plus conviviale, ce qui manquait peut-être jusque-là". Maeva Carter, Henri PFR, Lumberjack et bien d'autres vous ferons danser sur le son dancefloor.



Fun Radio Nîmes vous propose de gagner un séjour au mondial du vent qui comprend donc : un hébergement pour 2 personnes, une initiation aux sports de glisse, une visite de la station Port Leucate, et un accès back stage pour le Fun Radio Live du 14 avril.

Pour cela écoutez Hans entre midi et 16h sur Fun Radio Nîmes. Dès que vous repérez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0800 85 15 14 et gagnez votre séjour.