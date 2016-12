Gagnez votre semaine de vacances aux Ménuires

Dans la nouvelle Résidence Club 4 étoiles "Le Cœur des Loges" !



MMV Les Ménuires

publié le 05/12/2016 à 10:53

Fun Radio Côte d’Azur et MMV vous offrent une semaine de vacances dans la nouvelle Résidence Club 4 étoiles « Le Cœur des Loges des Menuires » !



Ecoutez Arthur entre midi et seize heures sur FUN RADIO Côte d’Azur,

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0 / 498 / 120 / 120



Et vivez un séjour inoubliable dans les Alpes, dans un appartement de standing pour 2 à 4 personnes de la Résidence Club MMV des Ménuires !





