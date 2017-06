Gagnez votre smartphone ALCATEL A5 LED !

publié le 26/06/2017 à 11:43

Fun Radio Méditerranée et Alcatel voient les choses en grand, et vous offrent le nouveau smartphone A5 LED !



Destiné clairement à la jeune génération, le smartphone dispose d'une coque possédant de nombreuses Led's pour illuminer vos notifications et votre espace.

Ecoutez Arthur entre midi et seize heures sur Fun Radio Méditerranée !

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625

Et tentez de gagner le smartphone Alcatel A5 Led, le premier smartphone au monde muni d’une coque LED interactive pour une expérience unique !