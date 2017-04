Gagnez votre sortie chez Kartup !

publié le 23/04/2017 à 20:27

Cette semaine sur Fun Radio Marseille venez défier vos potes au karting et au lasergame avec Kartup !

Venez découvrir les 700 m de la piste indoor de karting, le labyrinthe de 1000 mètres carré du laserquest et la nouvelle piste de bowling pour un moment INOUBLIABLE

Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16H :

Dès que vous entendez le signal du Smashfun, appelez le 04 91 33 103 1 et gagnez vos parties de kart, de bowling et de lasergame au complexe Kartup à Vitrolles !



Plus d'information dès maintenant marseille.funradio.fr



Les plus beaux cadeaux de la région, c'est sur Fun Radio Marseille