Avec Fun Radio Côte d'Azur et Electro Depôt Fréjus

Electro depot

publié le 06/06/2016 à 10:58

Fun Radio Côte d’Azur et Electro Depot Fréjus, vous invitent à jouer à domicile !



Ecoutez Arthur Entre midi et 16h, sur Fun Radio Côte d’Azur

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0 / 498 / 120 / 120



Et gagnez votre télévision " Samsung Led 125 cm", pour vivre l'Euro de football 2016 comme si vous y étiez !





