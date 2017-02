Gagnez votre week-end 100% glisse à Ancelle !

Fun Radio Marseille vous envoie en week-end à deux du coté d'Ancelle !

Ancelle

par Eddy publié le 05/02/2017 à 16:11

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Toute cette semaine, FUN RADIO Marseille vous offre votre week-end pour deux à Ancelle dans les Alpes du Sud!

2 jours 100% glisse ... 100% sensation forte !



Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16H :

Dès que vous entendez le signal du Smashfun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de gagner vos forfaits pour 2, l'hebergement demi pension à l'hotel "Le chamois", la location du matériel avec Squaw Valley Ski et la nouveauté 2017 … une descente en Snake Gliss sur les pistes d'Ancel avec TAG Evenement !



Plus d'infos dès maintenant sur Marseille.funradio.fr



Votre week-end à Ancelle, c'est sur Fun Radio Marseille !