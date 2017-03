publié le 20/03/2017 à 09:11

Fun Radio Méditerranée vous offre votre weekend détente au château de Lignan !

Écoutez Arthur entre midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée



Dès que vous repérez le signal du Smash Fun soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625, et gagnez votre weekend pour 2, au château de Lignan.

Situé à dix minutes de Béziers, en bordure de l'Orb, entre le canal du midi et les vignobles de Saint-Chinian et de Faugères. Vous serez reçu en chambre supérieure avec petit-déjeuner et repas au restaurant semi-gastronomique l'Orangeraie. Ce restaurant vous conviera à goûter aux produit régionaux avec une cuisine traditionnelle. En plus de cela vous pourrez profiter d'une piscine extérieure, d'un parc de 7 hectares, et de nombreuses activités comme une balade en quad dans les vignes ou d'une découverte du vignoble languedocien aux travers de dégustation de vins et de fromages.

Profitez de la tranquillité que vous propose cette bâtisse le temps d'un week-end en jouant avec Fun Radio Méditerranée



Plus d'infos sur: chateaulignan.fr ou sur le Facebook Château de Lignan