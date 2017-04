Ghost In The Shell

publié le 24/03/2017 à 14:33

Nouvelle chance de gagnez vos invitations pour Ghost in the Shell en avant première et en 3D au Cinéma Lido à Saint-Raphaël !



Envoyez vos coordonnées complètes avec numéro de téléphone et le mot de passe "AVP GHOST IN THE SHEL" à cotedazur@funradio.fr