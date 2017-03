GHOST IN THE SHELL en AVP avec Fun Marseille

Avant-première: Ghost In The Shell au Pathé Belfort

publié le 16/03/2017 à 11:15

Toute cette semaine, Fun Radio Marseille et le Cinéma Pathé Plan de Campagne vous offrent deux places pour voir avant tout le monde Ghost In The Shell en 3D le mardi 28 Mars à 20h!



Venez découvrir l'adaptation de la série de manga en film avec Scarlett Johansson dans le premier rôle!

> GHOST IN THE SHELL - Bande Annonce

> Comment gagner?

Remplis dès maintenant le formulaire ci-dessous, pour tenter de gagner tes places en avant-première pour Ghost In The Shell en 3D! (Lunettes non-fournies)

