Handball coupe de France : Gagnez vos invitations pour MHB vs St Raphaël

publié le 05/03/2018 à 15:13

Comme à son habitude le MHB est sur tous les fronts : Championnat ligue 1 où il occupe actuellement la 1ère place, en Ligue des Champions où il s'est qualifié pour les 1/8 de finale contre Léon, il affrontera le FC Barcelone et enfin la Coupe de France où elle affrontera Saint Raphaël ce dimanche en 1/4 de finale au Palais des Sports René Bougnol à Montpellier.

Saint-Raphaël est actuellement 4ème au championnat.



Pour venir soutenir ce magnifique Montpellier Handball, Fun Radio Méditerranée vous offre vos places. Cliquez sur "participer", remplissez le formulaire, les gagnants seront prévenus par e-mail.



Et durant toute la semaine du lundi au vendredi, écoutez Arthur entre midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, vous pourrez remporter vos places pour le MHR contre le Racing 92 !



Retrouvez toute l'actu sport de l'Aude et de l'Hérault avec Anaïs David sur Fun Radio Méditerranée tous les lundis et vendredis à 10h40, 16h40, 18h40 et 19h40.