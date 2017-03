Impact(s): un livre qui redonne de l'espoir

publié le 03/03/2017 à 13:45

Il y en aura un chaque année. Pour être à la page et relayer les initiatives innovantes. Dans Impact(s), Baptiste Gapenne et William Buzy mettent en lumière douze projets concrets pour construire le monde de demain.

190 pages de reportage, d'analyse et d'interview.

Dans Impact(s), chaque problème de société se voit attribuer un chapitre : "Penser une nouvelle école", "rendre la culture mobile" ou encore "impliquer les citoyens dans la vie politique grâce au numérique"... A l'intérieur, le projet décrit sous la forme d'un reportage réalisé par Baptiste Gapenne et William Buzy (en France et à l'étranger), est ensuite examiné par un expert du domaine pour en connaître les limites. Enfin, les auteurs laissent la parole aux acteurs pour comprendre leur motivation mais également connaitre les difficultés rencontrées.



Les auteurs, diplômés de l'ESJ-Paris, ont "trouvé les limites du journalisme classique". Marre de critiquer, de dénoncer sans apporter de solution. C'est ce qui les a poussés à quitter leur poste dans les médias généralistes et à créer leur propre site d'information sur Internet. Une plateforme consacrée au journalisme d'impact, au journalisme positif. A l'origine, La part du colibri était un web documentaire. Désormais, on y trouve des reportages de la rédaction, mais également du contenu d'autres médias.

La part du Colibri

Le journalisme positif, késako ?

Détrompez-vous il ne s'agit surtout pas de journalisme bisounours. L'objectif ? Inspirer les gens avec des exemples d'initiatives qui fonctionnent à plus ou moins grande échelle (quartier, ville, pays..). "Mais il ne s'agit pas de la solution unique, plutôt d'une possibilité qu'il faut adapter à chaque environnement", explique Baptiste Gapenne.



Les deux hommes ne se sont pas arrêtés là, ils ont créé l'Institut des solutions et des alternatives en septembre dernier. Ils comptent bien devenir une "banque à idées" pour les hommes politiques. "Les politiques n'ont pas le temps de se poser et de regarder ce qui fonctionne, dans nos reportages comme l'on croise de nombreux porteurs de projets, l'idée c'est de leur remonter ces solutions identifiées.



Impact(s), publié aux éditions Casa Express, est disponible en librairie et sur Internet. Plus de renseignements ici.