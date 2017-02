J-3 avant le top départ du 4L Trophy

En février il y a un événement sportif mythique qui réunit des milliers d’étudiants de 18 à 28 ans… La 20ème édition du 4L Trophy débute dans trois jours. Deux Nantais comptent parmi les milliers de participants.

Caillette, la 4L des Ruminants du Désert

par Yoko Trigalot publié le 13/02/2017 à 12:40

Sur la ligne de départ à Biarritz jeudi, Julien et Elisabeth, 22 et 23 ans, tous les deux étudiants en 3ème année à l’école vétérinaire à Nantes. Les Ruminants du Désert, leur équipage, s’apprête à parcourir 6000 kilomètres jusqu'à Marrakech !

Après plusieurs séjours chez le garagiste, Caillette, la voiture, est fin prête. Il ne reste plus qu'à coller tous les stickers des sponsors.



Une aventure humaine, sportive et solidaire

Chaque équipage doit embarquer à bord de sa 4L des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. Une cérémonie de remise des dons est organisée en partenariat avec l’association « Enfants du désert » à l’issue de la course.

Elisabeth et Julien ont fait appel à leur entourage, ont démarché certaines écoles pour récupérer l'équivalent de deux sacs de cahiers, stylos, livres. A cela, s'ajoutent deux autres sacs d'affaires de sport : ballon, jogging, baskets.

Les deux étudiants en école vétérinaire ont également souhaité apporter du matériel de soin comme des compresses, des produits sanitaires ou des pansements.



Une tombola pour financer leur projet

Elisabeth et Julien avaient plusieurs options: louer la 4L, acheter la 4L et la revendre ou alors... organiser une tombola pour financer l'achat et les réparations de la voiture. Et le premier prix ce sera Caillette elle-même, dès son retour !



L’année dernière, la course a rassemblé 1200 équipages soit 2400 participants issus de plus de 1460 écoles !

Bonne chance !