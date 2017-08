Jax Jones au Mas d'Estel avec Fun Côte d'Azur

publié le 16/08/2017 à 10:31

Après ses deux tubes "You Don't Know Me" et "Instruction", le DJ Anglais qui cartonne à travers le monde a choisi la Côte d'Azur pour une date !



Il sera le 19 Aout au Mas d'Estel à Saint-Aygulf !



Gagnez vos places en écoutant Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120,



Ou envoyez "JAX JONES" avec vos coordonnées complètes à cotedazur@funradio.fr !



Et gagnez vos places !!



Fun Radio Côte d'Azur, le son dancefloor !