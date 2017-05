JEU E.Leclerc Belfort - L'élection de la voiture la plus fun

publié le 05/05/2017 à 10:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et le centre commercial E.Leclerc de Belfort organise la première élection de voiture Fun!





Toute la semaine à l'entrée de votre centre Leclerc, votez!

- 5 voitures en compétition pour le titre de la voiture la plus fun! Et c'est VOUS qui choisissez!

A gagner: 1 week-end fun pour 2 personnes à Europa Park!



Retrouvez sur Facebook les concessions participantes:

Espace 3000

Groupe Avenir Automobiles

Thiebaut Automobiles Belfort, Delle, Lure

Opel Belfort







