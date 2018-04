Jon vous invite à la FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE !

publié le 17/04/2018 à 16:23

Pour la 3ème année d'affilée, Fun Radio organise le plus grand événement Dancefloor de France !



L'événement est complet depuis plusieurs semaines les dernières places sont chez Jon !

Toute cette semaine écoutez Fun Radio Marseille entre 12h et 16h pour gagner vos invitations pour la Fun Radio Ibiza Expérience avec transport et hébergement.

Dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 04 91 33 103 1 (appel gratuit).

Rendez-vous le 27 avril pour la soirée de l'année !



Et pour se remettre dans l'ambiance ...





> FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE 2017 - AFTERMOVIE