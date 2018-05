Kad Merad et Malik Bentalha au CGR de Lattes

publié le 09/05/2018 à 09:28

Synopsis : Michel (Kad Merad) a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane (Malik Bentalha), employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

> LE DOUDOU Bande Annonce (2018) Kad Merad, Malik Bentalha

Fun Radio Méditerranée vous invite à l'avant-première de ce film au CGR de Lattes mercredi 16 mai à 20h15, en présence des acteurs Kad Merad et Malik Bentalha ! Pour tenter de gagner votre invitation pour 2 personnes, cliquez sur "participer" et complétez le formulaire. Les gagnants seront prévenus par téléphone ou e-mail.

