Loire Atlantique: L'actu en bref, mardi 21 février

par Yoko Trigalot publié le 21/02/2017 à 09:26

7.709 documents hommages aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris viennent d'être mis en ligne sur le site Internet des Archives de Paris.

On y trouve des dessins, des poèmes ou des messages collectés sur la place de la République ou devant chaque lieu attaqué par les terroristes. Vous pouvez consulter ces documents en les recherchant pas format, par date de collecte ou par lieu concerné.



Nantes, 12ème ville la plus embouteillée en France.

Le leader de la navigation, TomTom, dévoile son Traffic Index qui permet de calculer le taux d’embouteillages dans les plus grandes métropoles mondiales sur l’année écoulée. En tête du classement c'est la ville de Mexico, où les conducteurs passent 66% de temps supplémentaire bloqués dans la circulation, et ce à n'importe quel moment de la journée.Qu’en est-il sur les routes de la Cité des Ducs ? Un nantais va perdre 31 minutes par jour dans les bouchons s'il a un trajet de 30 minutes aller et 30 minutes retour aux heures de pointe. Ce qui représente 118 heures perdues chaque année, explique Vincent Martinet, le directeur marketing



La politique sans Jean-Marc Ayrault !

L’ex maire de Nantes, aujourd’hui Ministre des Affaires Etrangères, arrêtera sa carrière politique après l'élection Présidentielle. L'ancien député PS, et ex premier Ministre du gouvernement Hollande, a déclaré à nos confrères de Ouest de France que "l’honneur de la politique ce n’était pas de s’accrocher tout le temps". Mais à 66 ans, après 40 ans de mandats, Jean Marc Ayrault estime être encore utile et n’écarte pas l’idée de transmettre son expérience en donnant des cours par exemple. La retraite ce n’est donc pas pour tout de suite.



Plus de 30.000 personnes décèdent chaque année en France après un AVC.

Les accidents cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes, devant le cancer du poumon. Selon cette étude, parue dans le Bulletin hebdomadaire de l'agence Santé publique France, les victimes sont de plus en plus jeunes… de 35 à 64 ans. Les auteurs évoquent de multiples raisons: le tabagisme et la sédentarité, mais également la consommation de cannabis, les alcoolisations ponctuelles ou la pollution de l'air.



Carrefour soutient l’association Handi'Chiens !

Dès aujourd’hui, et jusqu’au 6 mars, si vous achetez des produits de la marque Pedigree Friandises, 5% des ventes seront reversées à l’association. Créée en 1989, elle a pour mission d’éduquer des chiens d’assistance avant de les remettre à des personnes atteintes de handicap. Cela prend 2 ans et coûte environ 15 000 euros. Plus de 1 800 chiens ont été accueillis en famille d’accueil depuis l'existence de Handi'Chiens.



Dernier jour pour profiter des soldes d’hiver et des dernières réductions.

Des soldes 2017 pas très bonnes. D'après un sondage Toluna/LSA, réalisé par Internet en France les 12 et 13 février auprès d'un échantillon de 1.501 personnes de 18 ans et plus, la fréquentation est en baisse de 4,4 points par rapport à l'an dernier. Le chiffre d'affaires est en baisse de 2 %. Environ 75% des français ont fait les soldes et ont dépensé 197 euros en moyenne.