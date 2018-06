L'info trafic SNCF sur Twitter, Marvin Gakpa au FC Metz : l'actu de ce vendredi 1er juin 2018

publié le 01/06/2018 à 09:27

La SNCF a décidé de continuer la diffusion d'informations sur son fil "Ter Grand Est". Le dispositif a été expérimenté pendant 5 mois pour la ligne Metz-Luxembourg. Un test réussi qui pousse l'entreprise ferroviaire a pérenniser le canal et à l'étendre à d'autres lignes notamment Nancy-Metz, Luxembourg-Paris ou encore Bar-le-Duc - Saint-Dizier. Un fil Twitter consultable tout ce weekend pour connaitre l'état du trafic pour ces 25 et 26ème jour de grève contre la réforme ferroviaire.





Les braqueurs de distributeurs de billets ont été condamnés. Les meneurs écopent de 7 et 5 ans de prison, la plus lourde peine. Leurs complices sont condamnés à 3, 4 et 4 ans et demi de prison. Tous possédaient un casier judiciaire. Ils avaient braqué plusieurs DAB dans l'est du pays en 2014 et 2015.



La villa Pompéi à Amnéville ferme pour travaux. L'établissement ne sera plus accessible au public à partir de lundi. Objectif : mener des travaux de maintenance et de contrôle. Des cabines de soin seront rénovées. Une cabine de luminothérapie sera installée. Réouverture prévue le 14 juin.





En volley, la Golden European League continue ce week-end. La France accueille la Finlande demain au parc des sport de Vandoeuvre-lès-Nancy. Les Bleues ont perdu 3 sets à 0 leur match mercredi contre la Hongrie.



Le FC Metz renforce son équipe. Marvin Gakpa s'est engagé pour 3 ans avec les Grenats. Le milieu offensif de 24 ans arrive libre après sa saison sous le maillot de l'US Quevilly-Rouen Métropole.