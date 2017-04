L'Urban Trail de Montpellier

publié le 25/04/2017 à 17:04

" L'Urban Trail, c'est une course à pied dans les rues de Montpellier". C'est ainsi qu'Olivier Lebreton, Directeur de Montpellier Triathlon qualifie cet événement. Le 6 mai vous aussi vous pourrez participer à cette nouvelle édition.

Il y en a pour tous les niveaux.



Le but d'Olivier Lebreton est de "donner la possibilité de participer à un maximum de personnes". C'est pourquoi il y a plusieurs courses : la course Kids, pour les plus jeunes. Un challenge étudiant. Un challenge entreprise, pour la promotion des entreprises montpelliéraines. Un Handi Urban trail, pour les personnes en situation de handicap. Et bien évidemment les courses de 7 et 15 klm.

Cette année, c'est la course des garçons de café qui devrait éveiller la curiosité d'un certain nombre de personnes. Le principe selon Olivier Lebreton, " C'est un parcours d'habilité sur 2 klm où les serveurs vont pouvoir se défier. Il faut allier agilité, rapidité pour pouvoir être le 1er sur la ligne d'arrivée".



Rendez-vous à la place royale du Peyrou à 13h30 pour retirer les dossards. S'en suivra un briefing à 14h30, avant le début des épreuves à 15h. Le départ du parcours de 7klm sera donné à 20h30 et celui des 15klm à 21h. En plus de toutes ces épreuves, il y aura un côté plus festif et conviviale grâce à la présence de Fun Radio. Des animations et des mix de DJ's seront donnés au Peyrou.



Cela fait maintenant 3 ans que la course de nuit a été lancé. L'Urban Trail se distingue, car cet événement propose différent parcours pour découvrir les rues de Montpellier de nuit. Il y avait une forte demande, la première édition avait rassemblé 2000 personnes. Les organisateurs espèrent voir un maximum de participants au départ de la place royale du Peyrou le 6 mai.



Pour vous inscrire cliquez : ici