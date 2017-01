La Cité des Ducs en BD par une illustratrice Nantaise

Nantes Illustrée se tient au CRIJ jusqu'au 10 février, c'est gratuit ! Une exposition pour petits et grands, pour découvrir ou redécouvrir sa ville !

Nantes Illustrée en BD

publié le 19/01/2017 à 12:37

Vous êtes curieux ou chauvin ? Les deux ? Vous allez adorez le travail de Marion Point, une graphiste nantaise qui expose au CRIJ jusqu'au 10 février.



L’illustrative vous propose de revisiter virtuellement dix lieux emblématiques de Nantes : la Place Royale, l'Ile Versailles ou encore les Grues Titan, chacun des lieux choisis possède quelques secrets bien gardés. Alors Marion Point a entamé des recherches, a photographié les endroit et pris son crayon (et son ordinateur) pour raconter leur histoire en BD.



L’exposition est gratuite, en accès libre les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 17h. Vous découvrirez également l’histoire du Passage Pommeraye ou de Trentemoult.



Marion Point tient un blog depuis 2014, vous pourrez découvrir d’autres lieux illustrés…