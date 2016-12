La Color Azur 2016 avec Fun Radio Côte d'Azur !

Cette semaine, tentez de gagner vos dossards

Color Azur

publié le 27/06/2016 à 12:35

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Prêt pour une aventure 100 % colorée ?



Fun Radio Côte d'Azur présente le Color Azur 2016 samedi 29 octobre, à la Base nature de Fréjus !



Au programme: 4km, 4 zones de couleurs à traverser, 1 tunnel de mousse, 1 bar à bonbons et plus de 7 heures de son dancefloor !



Ecoutez Arthur, entre Midi et 16h sur FUN RADIO Côte d'Azur, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN soyez les premiers au 0498 120 120



Et gagnez votre dossard pour participer à la course la plus colorée et la plus folle de la Côte d'Azur.





Fun Radio, le son dancefloor