La Japanonymes, la culture manga à Nîmes

publié le 30/09/2017

Avis à tous les amoureux de la culture manga, de retro gaming, d'arts martiaux et plus largement de culture japonaise de ces 3 dernières décennies, ne ratez pas "La Japanonymes" qui aura lieu les 6 et 7 octobre au Stade des Costières à Nîmes de 10h à 18h !



De nombreuses animations vous attendent : Concours de cosplay, défilés, arts martiaux, concerts, exposants, auteurs, salon de thé, des quiz et la présence exceptionnelle des Youtubeurs Mr Flech et Voxmakers !

