La Lorraine touchée par les orages, Pierre et Philippe Houin champions de France d'Aviron : l'actu de ce lundi 11 juin 2018

publié le 11/06/2018 à 09:20

Les blocages dans les raffineries et les dépôts de carburants se poursuivent. Les agriculteurs français protestent contre l'incohérence du gouvernement qui les oblige à respecter des normes auxquelles ne sont pas soumis les produits importés comme l'huile de palme. 14 sites stratégiques sont visés. Ils pourraient être paralysés pendant 3 jours. Le ministre de l'agriculture Stéphane Travert a annoncé ce matin que "le gouvernement ne reviendra pas" sur l'autorisation donné à Total d'importer de l'huile de palme.





En Lorraine, après les inondations, le nettoyage commence. Les orages de ce week-end ont fait beaucoup de dégâts dans la région. Le centre ville de Saint-Avold a été inondé. L'eau est monté jusqu'à près d'1,50m à certains endroits. Une partie de la gare de Metz a également été noyée. Florange et Forbach ont été touchés par les eaux. Les pompiers de Moselle ont recensé près de 2 500 appels et 800 interventions.

Et le trafic ferroviaire est perturbé en raison de ces intempéries. La ligne entre Forbach et Metz a été touchée suite à un glissement de terrain. La circulation est impossible entre Rémilly et Béning au moins jusque mercredi. Les voyageurs sont acheminés en bus entre Forbach et Lorraine TGV.



Les Lorrains Pierre et Philippe Houin sont champions de France d’aviron. Le duo du club de Toul a gagné la finale en catégorie deux de couple poids léger qui se disputait hier à Libourne en Gironde.Les frères Houin ont parcouru les 1500 mètres en 6 minutes 30. Une performance pour les deux frères qui n’avaient plus ramé ensemble depuis plusieurs années.

L’US Toul Aviron est également vice-champion de France en deux barrés.