La Nuit de l'Orientation 2018

publié le 02/02/2018 à 09:29

Face à la multitude de métiers et de formations proposées, le choix de l'orientation est difficile. Pour accompagner les collégiens, lycéens, étudiants (et leurs parents) dans leur reflexion, les Chambres de Commerce et d'Industrie organisent depuis 9 ans les Nuits de l'Orientation.



Plus qu'un salon d'information, la Nuit de l'Orientation donne aux jeunes de tous âges la possibilité de consacrer une soirée entière à leur orientation. Vous allez rencontrer des professionnels de l'orientation ainsi que des chefs d'entreprises et des salariés venant parler de leur métier, cet événement permet aux jeunes de réfléchir à leurs envies, leur profil et leur avenir.

Programme





- Espace Orient'Express : Rencontre avec des conseillers d'orientation.



- Espace Digital : Découvre quel métier est fait pour toi grâce à un logiciel d'orientation



- Espace Alternance : Discute avec des spécialistes qui te présenteront tout ce que tu dois savoir sur les études en alternance



- Espace Speed dating des métiers : Rencontre 75 professionnels qui te feront découvrir leur métier et répondront à tes questions



- Espace Partenaires : Viens rencontrer les partenaires de la Nuit de l'Orientation



- Atelier Stage : Informe-toi sur les astuces pour trouver ton stage



- Espace Animations : Casques virtuels, DJ, atelier "slime", borne à selfie, tarot des métiers, démonstrations de drones, de caméras 360°, d'imprimantes 3D et d'objets connectés.





La Nuit de l'Orientation c'est le vendredi 9 février à partir de 17h30 au Palais des Congrès d'Arles avec la CCI du Pays d'Arles et avec Fun Radio Nîmes.