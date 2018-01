La plus belle des Saint-Valentin à Barcelone

publié le 15/01/2018 à 11:56

Vous avez regardé votre calendrier ? M-1 Avant la Saint Valentin ! Et oui ...



Pour éviter les plans de "dernière minute" Fun Radio Méditerranée et Renfe SNCF en coopération, vous offrent votre séjour pour 2 !

Ecoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625

Et gagnez votre séjour à Barcelone pour vous et la personne de votre choix, comprenant :



- Trajet Aller le 13/02/2018 et Retour le 15/02/2018

- Hébergement en chambre double à l'hôtel Barcelo Sants 4* pour les nuits du 13 et 14 février 2018

Hotel Barcelone

Vos plus cadeaux dans l'Aude et l'Hérault,se gagnent sur Fun Radio !