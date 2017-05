LA SOIRÉE ROSE 2017 A L'ETOILE AVEC FUN RADIO TOULOUSE

publié le 21/05/2017 à 19:12

SOIREE ROSE IMPERIAL FOLIES

MERCREDI 31 MAI 2017



L'événement le plus attendu de de la ville Rose est de retour !!

Dans sa magnifique parure églantine, la plus belle soirée de l’année revient embraser Toulouse pour une nuit idyllique.

Les plus prestigieuses marques de Champagnes prendront part à cet l’événement devenu sans nul doute le rendez-vous incontournable.

Succomber au mariage le plus raffiné de la folie et des bulles pour un instant magique !!

COCKTAIL DINATOIRE OFFERT

De 19h à 21h Nous vous offrons et mettons à votre disposition un cocktail dinatoire préparé par

notre chef. Plaisir culinaire sans pareil.



HOSTED BY : THE HOUSE BROTHERS

DJ NIKO - DADDY RITON - SANDY SAX & ALISON WELLS



Notre Trio Résident sera de la partie, accompagné par la bellissima Alison Wells !! Vous avez eu le plaisir d'apprécier leurs styles et de vibrer grâce à eux sur le Dancefloor de l'Étoile.



THE HOUSE BROTHERS, un trio exceptionnel.

- Dj NIKO, reconnu sur la scène des Deejays de la French Riviera pour sa culture musicale,

principalement inspirée de la soul, du funk et de la house music.

- Daddy RYTON un show man hors norme doté d'une voix en or, avec ce grain de folie en plus

qui lui confère la capacité de vous ambiancer rien qu'en accapella.

- SANDY SAX au saxophone, un musicien hors pair, l'un des plus doué de sa génération !

ALISON WELLS, chanteuse performer, viendra apporter sa sublime touche Charme à ce groupe survolté



DRESS CODE - ROSE & BLANC

Dénichez les accessoires ou la tenue qui saura vous mettre en valeur.





¿ HOTESSES VIP ¿ PERFORMERS ¿ GOODIES ¿

Tout au long de la soirée et pour votre plus grand plaisir, des hôtesses VIP, des shows de

performers, des goodies.





UNIQUEMENT SUR INVITATION

Il ne vous reste plus qu'à récupérer vos invitations sur place ou encore chez tous nos partenaires.





BOOKING TABLES

05 61 61 02 02

Réservez votre salon d'ores et déjà pour profiter des meilleurs tables

-> Contactez nous pour connaitre les conditions

-> www.soiréerose.fr

GAGNEZ VOTRE TABLE VIP

soiree rose 2017 vers