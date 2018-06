Le bac en Lorraine, le dispositif de la SNCF : l'actu de ce lundi 18 juin 2018

publié le 18/06/2018 à 08:14

Top départ des épreuves du Baccalauréat. En Lorraine, 25 743 candidats sont inscrits à la session de cette année. 12 910 passeront l’examen du bac général, 5 373 du bac techno et 7 460 le bac professionnel. Les élèves de première eux plancheront cette après-midi sur l’épreuve de français.





L’examen tombe en pleine grève des cheminots. La SNCF déploie dont un dispositif exceptionnel pour l’occasion : "SNCF exams". Plus de trains le matin, des bus de substitution et 2 000 gilets rouges.



Un millier de manifestants étaient réunis samedi devant la préfecture de Bar-le-Duc contre le centre d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Ils continuent de dénoncer le projet de l’ANDRA en Meuse. 150 personnes cagoulées ont investi le cortège et perturbé le défilé. En tout 3 personnes ont été interpellées.