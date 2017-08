Le Color Summer Festival 2017

publié le 08/08/2017 à 15:16

Fun Radio Côte d’Azur présente le Color Summer Festival samedi 19 aout dans les arènes de Fréjus !

Au programme : 7h de son dancefloor, des tonnes de poudre colorée, un show son et lumière exceptionnel avec Klingande, Mozambo, Lemarquis, et plein d’autres artistes !



Pour gagner vos pass, envoyez: "Color Summer" avec vos coordonnées à cotedazur@funradio.fr



Et venez faire la teuf le 19 aout dans arènes de Fréjus à la soirée électro la plus colorée de l’été, avec Fun Radio Côte d’Azur, le son dancefloor !