Le "Decasport" avec Decathlon Fréjus et Fun Radio

Samedi 4 juin, venez redécouvrir le sport !

publié le 30/05/2016 à 10:29

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

A l'occasion du "DECASPORT" et des 40 ans de Decathlon, Decathlon Fréjus s'associe avec Fun Radio pour vous faire découvrir de nombreuses activités sportives gratuites et ouvertes à tous.



Au programme initiations, démonstrations, défis, dessins et bien d'autres surprises, afin que vous trouviez l'activité sportive qui vous convienne à l'approche de l'été !



Samedi 4 juin, dès 10h à Decathlon Fréjus, Zone de la Palud





Fun Radio Côte d'Azur, le son dancefloor