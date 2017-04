Le Drag Power Show est de retour

publié le 12/04/2017 à 09:58

Du 29 avril au 1 mai 2017, venez vibrer au 21ème DRAG POWER SHOW, à Chambley, avec Fun Radio Lorraine ! Le plus grand show d’Europe avec les meilleurs Jet-Cars : Dragsters de 10 000 chevaux à 500 Km/h ! La moto-fusée, recordman du Monde à 420 Km/H. Stunt - Drift et concours de wheeling moto, rassemblement auto-moto, village de stands, restauration, concerts & super show nocturnes samedi 29 et dimanche 30 avril jusqu'à Minuit. + d'infos 06.07.34.90.25 & duckteam.fr

Drag Power Show