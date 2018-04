Le RedBull Air Race avec Fun Radio Côte d'Azur !

publié le 14/04/2018 à 00:00

RedBull Air Race

Le RedBull Air Race, qu'est ce que c'est ?

Pour la première fois de l’histoire de la compétition, les meilleures pilotes de voltige au monde vont tracer leurs trajectoires au-dessus des eaux de la baie de Cannes, une ville dont l’expérience dans le secteur de l’aéronautique n’est plus à prouver. C’est aux commandes de leur avion pouvant atteindre 370 km/h, entre des pylônes de 25 m gonflés d’air, et sous la contrainte de forces allant jusqu’à 10G (10 fois le poids de son corps) qu’ils déploieront le panel de leurs compétences alliant vitesse, précision et maîtrise des risques.



Plus d'infos : RedBull Air Race

Comment gagner vos invitations ?

Envoyez vos coordonnées complètes à cotedazur@funradio.fr !



Quel est le programme du week-end ?

Vendredi Date : 13/04/2018 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Vendredi Date : Samedi Date : Dimanche Date : 1 / 1 < > +