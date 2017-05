Le Roc d'Azur avec Fun Radio Côte d'Azur

publié le 02/05/2017 à 14:59

Fun Radio Côte d'Azur présente :"le Roc d’Azur", l’événement VTT de l’année, du 4 au 8 octobre à Fréjus.



Passionnés de VTT, pro ou amateurs, venez participer aux différentes courses et randonnées ! Cross-country, triathlon, vélo électrique, gravel, courses enfants ... il y en a pour tous les goûts !



Le Roc d’Azur, c’est aussi le plus grand salon VTT au monde avec plus de 300 exposants et de nombreuses animations !



Le Roc d’Azur, La plus grande fête du VTT, du 4 au 8 octobre sous le soleil de Fréjus !



Infos et Inscriptions sur http://www.rocazur.com/fr