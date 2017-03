publié le 02/03/2017 à 16:17

Fun Radio Méditerranée et les étudiants deust staps présentent le sport challenge, samedi 4 Mars de 9h à 18 h au palais des sports Veyrassi à Montpellier.

Une grande journée sportive ouverte aux étudiants et parrainée par Mathieu Peisson (équipe de France de water polo)

Au programme: Tournois de Foot salle, Volleyball, bubble foot, sumo, tir à la corde, village partenaires et nombreuses animations.

Démo de BMX freestyle et d’handisports.

Finish dés 20h à l’O’Sullivans



Le Sport challenge Deust do it, samedi 4 mars avec Fun Radio Méditerranée