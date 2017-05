Le Suitétudes Beach Masters lance sa 5ème édition

publié le 04/05/2017 à 17:12

Du sport et du fun ! Voilà le programme du Suitétudes Beach Masters. Cette 5ème édition propose aux étudiants, de Toulouse, Montpellier, La Rochelle, Bordeaux, Marseille et La Baule de passer une journée autour du volley, mais pas seulement. Albin Meynadier, organisateur du Suitétudes Beach Masters nous explique que cet événement est "axé sur le sport, mais surtout sur le plaisir et le fun. Il y a le tournoi de volley, mais à côté de ça il y a pleins d'animations. Les étudiants sont là pour passer une très agréable journée."



Cette année, il y a des nouveautés. Pour la première fois les terminales peuvent participer. Pour cette édition, les "étudiants reçoivent des welcome bags à leur arrivée. Il y a aussi un concours GIF boomerang avec un séjour au ski a gagner pour le GIF le plus liké. Il y a aussi des contests de rameur, du foot bulle, un DJ. Et le soir un after beach avec la présence de tous les participants." Assure Albin Meynadier.

La tournée a déjà commencé à Marseille le 29 avril. La prochaine étape est à Montpellier le 6 mai. Pour s'inscrire, il faut "faire une équipe avec 4 participants et 2 remplaçants possible. Cette équipe doit être mixte. C'est le coté fun et loisir qui nous importe, pas la compétition" estime Albin Meynadier. Vous pouvez vous inscrire ici



La finale se jouera en septembre au centre commercial odysseum. Les gagnants des étapes précédentes seront invités tous frais payés à Montpellier pour s'affronter.



> AFTER MOVIE OFFICIEL SUITETUDES BEACH MASTERS 2016