Gagnez vos invitations pour le "Touquet Music Beach Festival" avec Fun Radio Dunkerque

Les plus grands DJ's vous invitent sur la plage du Touquet le Samedi 27 Août pour le nouvel événement musical de l'été !

Crédit : FUN RADIO Quentin Mosimann dans les studios de Fun radio

par Matt Dunkerque publié le 16/07/2016 à 16:40

Les plus grands DJ's vous invitent sur la plage lors du nouvel événement musical de l’été !



Organisé en collaboration avec l’Association «La Nuit Touquettoise» et la ville du Touquet-Paris-Plage, le Touquet Music Beach Festival promet de belles surprises avec une programmation exceptionnelle ce Samedi 27 Août .



De 18h à 1h, des DJ de renommée nationale et internationale se relaieront pour enflammer la soirée où quelques 4000 festivaliers sont attendus pour cette première édition.



Les Dj's :



QUENTIN MOSIMANN

DJ producteur phare de la nouvelle scène électronique française actuelle, a été élu Meilleur DJ Français 2014 (Fun Radio European DJ Awards).



CANTIN GRAVINA (NETWORK)

DJ du plus gros club de la métropole Lilloise, Cantin Gravina ouvrira cette première édition.



FUNDK (Tommorowland)

Ce DJ néerlandais en pleine ascension,parcourant le monde entier, revient, une seconde fois, au Touquet-Paris-Plage.



FDVM

Les FDVM (Florent et Victorien) sont de retour au Touquet-Paris-Plage. Leurs mix ont marqué les Touquettois notamment lors de soirées Touquettoises.



PEO WATSON (Magazine Club)

Directeur artistique du Magazine Club, Péo Watson s’est imposé au fil des années comme un des Dj les plus influents au nord de Paris.



JSTEPH

DJ du concept « La mondaine » à Lille et du « Radio Club ».



MYSTIQUE

DJ MYSTIQUE à notamment joué à Tomorrowland (Belgique) et Tomorrowworld (Etats-Unis)







Billetterie en ligne sur www.billetweb.fr/touquet-music-beach-festival (billetterie non disponible sur place).



