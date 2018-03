Le tube d'Armin Van Buuren au bal du Printemps

publié le 06/03/2018 à 02:06





Samedi 3 mars dans la "petite" salle du traditionnel bal du printemps, les carnavaleux ont été surpris par le titre "This Is a Test" d'Armin Van Buuren qui mélange la bande son avec les effets lumineux, lasers et vidéos.



> This is a test - Armin Van Buuren au Bal Du printemps Crédit Média : Fun Radio | Durée : 04:00 | Date : 06/03/2018

ce morceau d'admin van Bureen qui avait déjà surpris les fêtards lors de son set a Tomorrowland cet été

> Tomorrowland 2017 Armin van Buuren - This Is A Test

Vivement le 27 avril pour vivre le set d'admin Van Buuren en live pour la Fun Radio Ibiza Experience a l'Accord Hotel Aréna de Paris !

Armin Van Buuren - Fun Radio Ibiza Experience