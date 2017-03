publié le 24/03/2017 à 14:38

Fun Radio présente le Yéti Race Tour !





La course d'hiver la plus déjantée termine sa grande tournée ! Rendez-vous le 7 mai à Tignes pour sa toute dernière étape !



Venez vous affronter en binôme sur un parcours recouvert de neige jonché d’épreuves spéciales et faites preuve de précision, de force, d’agilité et d’endurance.

2 distances possibles: 10 km (Soft) et 15-20 km (Big), et plein d'épreuves telles que le tir à la carabine ou encore le "parcours du combattant"!





Tentez votre chance pour participer à la course et remportez votre week-end pour 2 personnes à Tignes comprenant :

- dossard pour la participation à la course (Big ou Soft)

- votre hébergement

- votre forfait de ski



YETI RACE

Plus d'infos sur www.yetirace.fr



Le Yéti Race Tour à Tignes, le 7 mai 2017