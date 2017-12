Les hommages à Johnny Hallyday, la gastro en Lorraine : l'actu de ce jeudi 7 décembre 2017

publié le 07/12/2017 à 09:38

La France pleure l'idole des jeunes. Le pays pleure Johnny Hallyday depuis hier. L'ensemble de la classe politique a rendu hommage à sa star nationale. A l'Assemblée, la quasi-totalité des députés et des ministres ont salué l'artiste par une standing ovation. De nombreux artistes ont également fait part de leur chagrin comme Eddy Mitchell, David Guetta ou encore Omar Sy. L'heure est à présent aux préparatifs de la cérémonie nationale d'adieu. Les détails sont attendus dans la journée mais elle pourrait avoir lieu samedi à Paris. Le producteur et ami du chanteur, Jean-Claude Camus, a évoqué une descente des Champs-Elysées. L'Elysée ne souhaite toutefois rien faire sans l'accord de la famille de "l'idole des jeunes". Brigitte Macron est allée se recueillir hier au domicile du chanteur à Marne-la-coquette. Des problèmes de logistiques et de sécurité doivent être gérés.





La gastro est en Lorraine. Le Grand Est est la 3ème région la plus touchée en France. Avec 240 cas pour 100 000 habitants elle est largement au dessus du seuil épidémique fixé à 177.



Action coup de poing de la fondation Abbé Pierre hier en France et notamment à Metz. Des affiches ont été collées dans les rues pour dénoncer les aménagements urbains qui empêchent les sans-abris de s'installer. L'occasion de mettre en avant leur difficulté à accéder à un logement. La fondation a également lancé un site internet et un hashtag #soyonshumains. Elle invite les citoyens à les recenser.



Collecte de jouets au FC Metz. Le club organise avec l'aide des groupes de supporters une collecte solidaire samedi pour l'association "Noël de joie". Vous pourrez déposer les jouets lors de la réception du stade Rennais à partir de 17h.