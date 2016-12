Les hommages en Lorraine après l'attentat de Berlin, le budget de Noël : l'actu de ce mercredi 21 décembre 2016

Les hommages se sont multipliés, notamment en Lorraine, après l'attentat qui a fait 12 morts lundi soir à Berlin en Allemagne.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 21/12/2016 à 09:04

L'heure est au recueillement après l'attentat de Berlin. En Allemagne comme en France et en Lorraine. Le sapin et la boule de Noël n'ont pas été illuminés hier soir place Stanislas. Les drapeaux ont été mis en berne et un registre de condoléances a été installé au Goethe Institut.

La Ville de #Nancy a installé en son cœur les drapeaux allemands et français mis en berne #Berlin pic.twitter.com/coxdh2yl4q — Laurent Hénart (@LaurentHenart) 20 décembre 2016

Un registre a également été placé à la disposition des habitants de Metz.

12 personnes ont été tuées, 48 sont blessées. L'organisation Etat Islamique a revendiqué l'attentat hier soir soir. Le ressortissant pakistanais suspecté d'être le chauffeur du camion a été remis en liberté faute d'éléments à charge contre lui. Le conducteur du poids lourd est donc toujours en fuite.





Les pétards et feux d'artifices sont interdits en Moselle à l'occasion des fêtes de fin d'année. La préfecture a décidé d'interdire aux particuliers toute acquisition, cession, transport, vente et utilisation d'articles pyrotechniques jusqu'au 8 janvier prochain L’interdiction ne vaut pas pour les catégories C1 et K1.



559 euros : c’est la somme que chaque foyer devrait débourser pour Noël. Un budget qui rassemble les cadeaux, les repas, les tenues, la décoration et les sorties. Les dépenses des Français devraient donc augmenter de 1,5% cette année. Le budget cadeaux restent le plus important : entre 219€ et 315€.

Si 72% des français se fixent un montant maximal, 58% finit par le dépasser.



En handball, le Grand Nancy Métropole Handball accueille Pontault-Combault 3ème du championnat pour la 12ème journée de Proligue. C’est le dernier match de 2016 pour les nancéiens qui se classent 11ème avec 8 points





En foot, dernier match de l’année et dernier match avant la trêve pour les clubs de Ligue 1 ce soir. L’ASNL se déplace à Saint-Etienne. De son côté, le FC Metz accueille Guingamp. Coup d’envoi des matchs ce soir à 20h50.



