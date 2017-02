Les Machines de l'île réouvrent ce week-end

C'est le bon plan du week-end ! Après cinq semaines de fermeture et un grand nettoyage de l’Éléphant, les Machines de l’île ouvrent leurs portes au public samedi 4 février dès 14h.

L'éléphant fête ses 10 ans

par Yoko Trigalot publié le 03/02/2017 à 10:00

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Mythiques, les mécaniques géantes des Machines de l'Île attirent chaque année de très nombreux spectateurs, Nantais ou touristes. Samedi dès 14h, la Compagnie réouvre ses portes pour une dixième saison.



Une nouvelle année marquée l'anniversaire de la première sortie de l’Éléphant en 2007. Dès demain, et jusqu'en novembre 2017 vous pourrez admirer la bête, qui mesure 12 mètres de haut, 8 de large et 21 de long ! Après, l'animal majestueux part en révision à l’automne : nouveau moteur, remplacement de certaines pièces... L'éléphant ne sera plus ni polluant ni bruyant, annonce le directeur du site, Pierre Oréfice.





Soirée spéciale le 30 juin

Vous n'avez rien de prévu ce soir là ? Tant mieux ! Vous pourrez ainsi assister à un événement unique à Nantes ! La Compagnie des machines va inaugurer la carrière Misery pour organiser ce 10ème anniversaire. Une soirée rythmée par une battle de musique de deux heures et demi opposant deux groupes : El Gato Negro(le chat noir, NDLR) et les musiciens de jazz de Super Sonic.



4.000 à 6.000 personnes sont attendues dans ce lieu de 3,5 hectares. Un endroit qui n'a pas été choisi au hasard : la carrière accueillera l’Arbre aux hérons et son jardin extraordinaire, en 2021. L'occasion de célébrer le 30 juin, le succès passé mais aussi de se projeter dans l'avenir et lancer les futurs projets des machines, explique Pierre Oréfice le directeur. A vos agendas !