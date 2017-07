Les meilleures activités de votre été sont dans les Kits Fun Loisirs !

publié le 20/07/2017 à 12:42

Vous passez vos vacances près de Montpellier ? Branchez-vous sur Fun Radio Méditerranée entre midi et 16h00, Arthur vous offre les meilleures activités de la région ! Vous pourrez passer la journée à Aqualand au Cap d'Agde, faire une descente en canoë à Saint Bauzille de Putois, vivre un véritable safari à Sigean, côtoyer les requins et autre faune du Seaquarium du Grau du Roi, ou profiter de la fraicheur de la magnifique grotte de Clamouse à Aniane, grâce à nos différents partenaires que vous retrouverez dans les Kits Fun Loisirs.



Dans les Kits Fun Loisirs vous pourrez retrouver :

- 2 entrées à Aqualand Cap d'Agde : La piscine à vagues (toutes les 30 minutes), l'Anaconda, le toboggan mythique, la rivière sauvage et ses rapides, le Congo River plus calme, le Bubble Bath pour vous détendre à plusieurs, l'espace pour les plus petits... vous allez passer une journée aux sensations variées !

Aqualand Cap d'Agde est ouvert jusqu'au dimanche 10 septembre.



- Votre descente à 2 en canoë, avec la base Canoë du Pont Suspendu à Saint Bauzille de Putois : Vous aurez le choix du parcours. Le 6 km pour la détente, le sportif de 7 km, le loisirs de 9 km, ou celui de 13 km pour une journée de découverte. Des parcours d'1h30 à 4h00 sans compter les pauses, mais n'oubliez pas de prendre le temps et de profiter un maximum !



- Votre safari pour 2 personnes à la Réserve Africaine de Sigean : Situé entre Narbonne et Perpignan, ce parc animalier extraordinaire vous dépaysera dès votre arrivée. A visiter en voiture et à pied, vous découvrirez le monde de la faune africaine sauvage. Le parc est ouvert toute l'année.



- 2 entrées pour le Seaquarium du Grau du Roi : 30 espèces de requins et de raoes, des phoques, des otaries et bien d'autres espèces vous attendent de nageoire ferme pour vous montrer toutes les beautés du monde marin. Un monde à la fois impressionnant et fragile. Le Seaquarium est ouvert toute l'année.



- 2 entrées pour la grotte de Clamouse à Aniane : "Une parenthèse hors du temps" dans ce site classé au coeur des Gorges de l'Hérault. Une diversité de paysages souterrains quasi unique en Europe. Un moment de découverte et de fraicheur indispensable à votre été !



La composition des Kits Fun Loisirs peut varier. Elle sera annoncée par Arthur au moment de chaque jeu "Smash Fun" sur l'antenne de Fun Radio Méditerranée. Elle sera également précisée à chaque gagnant.



