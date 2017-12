LET'S SKI AU CENTRE COMMERCIAL PORTET AVEC FUN RADIO MIDI-PYRENEES

publié le 29/12/2017 à 17:56

Du 3 au 10 janvier, le Centre Portet vous propose une semaine d'animations sur le thème des sports d'hiver ! Au programme : photobooth, mascottes, simulateur de ski ou encore forfaits de ski à gagner !



Descendez les pistes en réalité virtuelle

Pour une immersion totale, un simulateur de ski sera mis en place : en réalité virtuelle, vous descendrez les pistes comme si vous y étiez ! Après de telles sensations, immortalisez votre expérience avec le photobooth où vous pourrez vous prendre en photo avec différents accessoires sur la thématique mais également un bonhomme de neige ! Photo gratuite. Rendez-vous tous les jours de 10h à 18h.



Mascottes bonhomme de neige et ours polaire

Sans oublier la présence des mascottes bonhomme de neiges et ours polaire ! Ils viendront à votre rencontre les mercredis 3 et 10 janvier, le samedi 6 janvier de 10h à 18h ainsi que le jeudi 4, vendredi 5, lundi 8 et mardi 9 janvier de 14h à 18h, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.



GAGNEZ VOS FORFAITS DE SKI POUR SAINT-LARY & FONT ROMEU-PYRENEES 2000

Remplissez le formulaire ci-dessous veuillez patienter pendant le chargement