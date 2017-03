Loire Atlantique: l'actu en bref, jeudi 16 mars

publié le 16/03/2017 à 08:49

Une journée printanière en Loire Atlantique !

Des brumes ce matin mais le soleil va s’imposer largement après la dissipation de ces nuages.. Un temps très agréable, sans vent, et avec des températures très douces !

Ce matin les minimales sont comprises entre 3 et 7 degrés. 5 à Nantes, 7 à Pornic et Saint Nazaire. Cette après-midi le thermomètre affichera 19 à 20 degrés pour les maximales !



Un dernier au revoir à Mouhamed Kamara..

Ils étaient une centaine hier à Nantes.. Famille et amis, étaient réunis pour rendre hommage à cet étudiant de 18 ans qui est décédé accidentellement après une chute dans la Loire. Porté disparu depuis le 20 janvier au petit matin, son corps n’a été repêché que la semaine dernière. Ses proches avaient organisé un lâché de ballon et jeté des roses dans le fleuve.

La gare de Nantes fait peau neuve !

Le parvis de la future gare a été dévoilé hier ! Ce sera l’une des plus belles de France selon Guillaume Pepy, président de la SNCF. Un espace arboré de 3500m²… une esplanade dallée sur laquelle débordera le Jardin des plantes, avec la ligne de tramway intégrée. Le boulevard Stalingrad sera entièrement réservé aux piétons.

Les travaux devraient être achevés fin 2019.



Braquage d’un bureau de tabac hier quartier de Procé à Nantes..

Le malfaiteur, armé d’un couteau, le visage partiellement couvert, est reparti avec la caisse : butin évalué à 700€. Selon plusieurs témoins le suspect serait un adolescent. Une enquête a été ouverte.



Le Min de Nantes déménage !

Il quitte l’île de Nantes pour s’installer à Rezé, en face du centre Leclerc Océane. 20 hectares aménagés dont 7 de bâtiment. La pose de la première pierre aura lieu demain après-midi.



Levée de rideau pour la 30ème édition du festival Handiclap !

Pour la cinquième année consécutive, l’événement organisé par l’APAJ 44, se tiendra sur l’Esplanade des Riveurs à Nantes, à proximité des Machines de l’île jusqu’au 19 mars. Objectif ? Sensibiliser le grand public à la question du handicap et favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap … Le lancement de l’événement c’est ce soir à 18h30 !



Des logos sur les aliments

Dès le mois d'avril, il y aura des codes couleurs sur les emballages pour savoir ce que l'on mange. L'objectif ? Vous aidez à avoir une alimentation équilibrée: ni trop gras ni trop salé ni trop sucrés…



Coup d'envoi depuis hier de l’opération solidaire Les Dressing du Cœur.

Le principe : des boutiques indépendantes récupèrent des vêtements que vous ne portez plus. Ensuite, elles s'engagent à les remettre à des centres Emmaus. Plus d'infos sur le site de la fédération de l'habillement. On en parle dans la chronique bon plan aujourd'hui à 10h35, 16h35, 18h35 et 19h35.



Ça ne passe toujours pas !

La nouvelle version du décret anti-immigration de Donald Trump a été suspendue hier par le juge fédéral de Hawaï Derrick Watson… quelques heures seulement avant sa mise en application.

Le magistrat a estimé dans son jugement que la suspension temporaire du décret éviterait un "préjudice irréparable".



Un programme Made in France.

Benoit Hamon présentera à 11h à la maison de l’architecture son projet présidentiel. Le candidat socialiste à la traine dans les sondages et lâché par Manuel Valls détaille ses idées en avant-première ce matin dans le Parisien. Une étape décisive avant son meeting dimanche à Bercy.



L’état d’urgence sera-t-il prolongé après les élections ?

En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour en sortir, selon le garde des sceaux Jean-Jacques Urvoas. Il faut rester prudent pour certains élus de la droite.



C’est leur 18ème victoire consécutive, toute compétitions confondues !!

Les handballeurs Nantais se sont imposés hier soir à Cesson Rennes 33 à 27 ! Au classement, le H talonne le PSG. L'équipe Parisienne qui viendra affronter le HBC Nantes le 25 mars prochain à la Trocardière pour les huitièmes de finale allé de la Ligue des Champions. Mais, on vous avait prévenu, les 4500 places de la Trocardière ont toutes été vendues.. le match se jouera donc à guichet fermé !



En football ... Monaco s’est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de l’ASM ont gagné 3-1 contre Manchester City. Ce soir Lyon jouera son 8ème de finale retour d’Europa Ligue sur la pelouse de l’AS Rome. A l’aller les Rhodaniens s’étaient imposés 4-2. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05.