Loire atlantique: l'actu en bref, mardi 14 mars

publié le 14/03/2017 à 08:51

Nantes, deuxième ville la plus verte de France !

C’est le résultat d’une étude, réalisée par l'Union de professionnels du paysage, sur cinquante grandes villes. La Cité des Ducs se classe juste derrière Angers, reine des espaces verts. Dans la ville du Roi René, chaque habitant dispose de 100 mètres carré d'espaces verts publics (jardins et square). Un paramètre plus important qu’on ne le croit : Des études ont établi un lien entre meilleurs santé et nombre d'arbres dans une ville. Cela permet aussi de baisser la température pendant les canicules, et ça augmente même les prix de l'immobilier.



François Fillon convoqué par les juges demain.

Le candidat de la droite à la présidentielle devra répondre aux questions sur des emplois fictifs visant sa famille. Hier soir le parisien a révélé que les enfants du couple Fillon auraient rétrocédé à leurs parents une partie des salaires qu'ils ont perçus comme assistants parlementaires. Les avocats évoquent des remboursements de mariage, de loyers et d’argent de poche. François Fillon pourrait être mis en examen pour détournement de fonds publics.



Prenez vos billets ! La SNCF lance ses ventes pour l'été ce mercredi.

Avec deux nouvelles lignes TGV : Paris-Rennes et Paris-Bordeaux mises en service le 2 juillet. Les temps de trajet vont diminuer. Mais les tarifs eux, vont augmenter à prévenu la SNCF. Entre 6 et 10€ de plus pour ces deux trajets. Pour un aller Nantes-Paris ce sera 2€ supplémentaires.

Faire fleurir l’espoir contre le cancer !

C’est l’objectif de l’opération "Une Jonquille Pour Curie". Tous le mois de mars, Fun Radio soutient l’opération pour lutter contre cette maladie qui touche chaque année 300 000 personnes... Et pour la 13ème édition, le défi ? Récolter 600 000 euros.

Vous pouvez faire un don sur le site internet le site internet Une Jonquille Pour Curie mais aussi par SMS en envoyant ESPOIR au 92 002.



Le mariage séduit moins qu'avant...

Il est à son plus bas niveau selon des chiffres de l’Insee. 236 000 unions en 2015 contre plus de 400 000 dans les années 70. 65 % des bébés premiers-nés naissent hors mariage, contre 6 % en 1968.



Et si Thomas Pesquet faisait une photo du Château des Ducs ou de la place Graslin ?

L'astronaute français en mission sur la station spatiale internationale a twitté hier une photo des pyramides en Egypte. Il demandait à l'occasion aux internautes quel devait être son prochain challenge. Si vous avez envie de voir Nantes vu du ciel.. vous pouvez lui répondre sur le réseau social !



En Handball, on connait la date des huitièmes de finales aller de la Ligue des Champions !

Le H affrontera le PSG à domicile le 25 mars ! La billetterie est ouverte jusqu’à midi pour les abonnés. Après cette heure-ci pour les autres, mais pas sûr qu’il reste des places…



Les Canaris seront en dédicace à la Fnac de Nantes demain !

Vous pourrez demander des autographes à vos joueurs favoris, ou faire des selfies avec eux dès à 17 h.. L’occasion également de les encourager de vive voix à trois jours du match contre l'OGC Nice. Coup d’envoi samedi 18 mars à 17 heures au stade de la Beaujoire dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.



C'est dans un mois tout pile.

Ibiza prendra le contrôle de l’Accor Hotel Arena de Paris avec la Fun Radio Ibiza Expérience… 90% des places sont déjà vendues… alors rendez-vous vite sur le site Internet de Fun Radio si vous ne voulez pas louper cette soirée mythique !