Loire atlantique: l'actu en bref, mercredi 22 mars

publié le 22/03/2017 à 12:15

C’est gris et pluvieux en Loire Atlantique aujourd’hui. Des averses orageuses menacent le département tout au long de la journée ! Et ce matin, il y a également beaucoup de vent, avec des rafales qui iront jusqu’à 50 km/heure. Pour les températures… il fait 4 degrés ce matin à Nantes, Redon et les Sions les mines, 5 à Legé et Blain, 7 à Saint-Nazaire et Pornic. Les maximales ne dépasseront pas les 11 degrés cette après-midi.



C’est la Journée Mondiale de l’eau aujourd’hui !

Pour l’occasion, le fonds de dotation safe water cube et l’association Agir Ensemble s’installent place du commerce jusqu’à 18h. Objectif ? Sensibiliser la population à l’accès à l’eau potable. Ils présenteront une innovation : la fontaine à eau SAFE WATER CUBE qui fonctionne sans électricité ni maintenance grâce à un système simple : une pompe manuelle et un filtre. Une fontaine coûte 5500 euros installée sur place, vous pouvez faire des dons pour aider à financer ce projet.

Les recherches sont terminées à Pont de Buis et la science a parlé.

Les corps retrouvés dans le domaine du beau-frère sont bien ceux de la famille d'Orvault assassinée en février dernier. Les aveux en garde à vue d'Hubert Caouissin, ont permis aux techniciens de la police scientifique de retrouver des fragments humains calcinés ou enterrés. Les analyses ADN ont permis d'identifier formellement Pascal Troadec et sa famille.

Les écoles publiques seront en grève demain !

Enseignants, animateurs et agents des écoles sont concernés par le préavis… Des perturbations sont à prévoir sur les accueils périscolaires. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de l’école de vos enfants.



Une enquête ouverte, une démission dans la foulée…

Moins de 24h après les révélations sur les CDD de ses deux filles employées comme collaboratrices parlementaire, Bruno Le roux a démissionné. Il est remplacé par Mathias Fekeul, ex secrétaire d’état au commerce extérieur. La passation de pouvoir a eu lieu à 8h30 ce matin.

Quant à François Fillon, qui fait l’objet d’une mise en examen pour les emplois présumés fictifs de sa famille, il est également soupçonné par les juges d’avoir fait des faux documents… Le parquet financier s'intéresse à des papiers signés par le couple pour justifier les salaires perçus par Pénélope Fillon.



De nouveaux soupçons pèsent sur François Fillon….

Le candidat de la droite à l’élection présidentielle est déjà mis en examen pour des emplois présumés fictifs de sa famille… Cette fois-ci, les juges se demandent si "les époux Fillon ont pu produire des faux pour justifier les salaires" versés à Penelope, l'épouse du candidat. Selon de nouvelles informations du journal Le Monde, un réquisitoire supplétif pour "escroquerie aggravée, faux et usage de faux" a été délivré par le parquet national financier aux juges d'instruction en charge de l'enquête.



Quels sont les meilleurs lycées de France ?

L'Education nationale publie aujourd’hui le traditionnel "classement" des établissements secondaires en France. Les indicateurs sont notamment le taux de réussite au bac. Et c'est à Nantes que se trouve le meilleur lycée général et technologique public de la région. Le lycée Gabriel Guisthau a obtenu 98% de réussite au bac l’année dernière.



C’est désormais obligatoire.

Le port du casque à vélo pour les enfants de moins de 12 ans entre en vigueur aujourd'hui. En cas d’infraction, les personnes accompagnant les jeunes cyclistes vont casquer : 90 euros d’amendes. Selon la Sécurité routière, le port du casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%.



Il y a du hand ce soir ! Le HBC Nantes accueille Sélestat à 20h 30 lors de la 19ème journée de Starligue.

Match à la Trocardière. N’oubliez pas, si vous avez votre billet, pensez à prendre les transports en commun, ils sont gratuits 2h avant la rencontre et 2h après le coup de sifflet final.



Qui sera le nouvel entraîneur des Corsaires de Nantes ?

Nommé en novembre dernier pour remplacer Bruno Maynard, Sylvain Roy ne sera plus aux commandes techniques la saison prochaine. Mais il pourrait avoir un autre rôle dans le club. Les deux parties sont en discussion. Le NAHG est donc à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.



Direction Rochefort cet été.

Le Summer Sound Festival accueillera une 20aine de DJ du 3 au 6 août. Un line up 100% electro avec Rehab, Kashemir, Afrojack, Don Diablo… et en clôture un Fun Radio Live avec Henri PFR ou encore Adrien Toma et Maeva Carter. Infos et réservations dans les points de vente habituels, ou sur summersound.fr et funradio.fr.