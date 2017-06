Love that We Need, le clip 100% Nantais

publié le 06/06/2017 à 12:37

Sur la plage, dans la voiture, en soirée ou pour réviser le bac.. Les sonorités estivales du single Love That We Need vont vous accompagner à coup sûr cet été.

Le clip, tourné il y a moins de deux semaines, est sorti mercredi. On y découvre deux reines de beauté. Une brune, une blonde... Et la caméra les suit tout au long d'une journée ensoleillée dans la Cité des Ducs.

Silience, un duo de producteurs Nantais

Raeve et Romain, 34 et 27 ans, se sont rencontrés en marge de leurs projets personnels il y a deux ans.

Un premier titre sort dans la foulée "Evrythin gonna be better". Puis un second, "Remember Me", signé auprès d’Armada Music, le célèbre label d’Armin Van Buren.

Silience collabore ensuite sur le titre « I Found Love » avec le chanteur Hawaïen Cubworld. Avec près d’1 million d’écoute sur Spotify ses deux derniers ont permis à Silience de passer à une étape supérieure. Fin 2016 le duo propose son dernier titre Love that we Need avec le chanteur parisien Loyal.



Régulièrement supporté par Sam Feldt, Klingande, Dimitri Vegas & Like Mike ou bien lost Frequencies, Silience risque d'être sur le devant de la scène plus tôt qu'on le croit.

> Silience ft. Loyal - Love That We Need (Official Video)