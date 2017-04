Lovin'Fun débarque en Lorraine

publié le 24/04/2017 à 12:47

Le 27 avril prochain de 20h à 22h, venez assister une émission exceptionnelle à Hagondange. A partir de 20h, Karel Alice, Le Doc et Kassim vous attendent au CATEC pour un Lovin'Fun spécial, en direct et en public. De nombreux jeux vous y attendent et des invités nous feront l'honneur de passer dans l'émission. Et à partir de 23h, l'équipe vous donne rendez-vous au Mojito Bar pour faire la fête tous ensemble.

Pour vous inscrire envoyez un mail à : lovinfun@funradio.fr

Lovin'Fun