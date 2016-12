Mangame Show Edition 2016 Du 9 au 11 septembre

Avec Fun Radio Côte d'Azur gagnez vos invit's !

Mangame Show 2016

publié le 02/09/2016 à 13:38

FUN RADIO Côte d'Azur vous invite en avant première au « Mangame Show édition 2016 »



Venez retrouver pendant 3 jours tout l’univers manga, geek, cosplayeurs, web série, et un invité exceptionnel du 9 au 11 septembre prochain à la base Nature de Fréjus.



Ecoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120 et remportez vos invitations pour le plus grand salon de l'univers geek au monde !

Avec cette année la venue exceptionnelle de Mickaël Cudlitz qui interprète le personnage d'Abraham dans la série Walking Dead.



